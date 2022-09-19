Стали известны меры России по укреплению конвенции о запрете биооружия Среди предложенных мер: запрос отчетности о международной биологической деятельности стран

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Россия предложила три собственные инициативы по укреплению Конвенции о биологическом оружии (КБТО), сообщило Министерство обороны в своем Telegram-канале. В Минобороны отметили, что решили выступить с подобной инициативой, поскольку по итогам совещания стран-участниц КБТО был принят «нулевой», ни к чему не обязывающий доклад.

Среди мер, предложенных Россией — возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к Конвенции, который включал бы списки микроорганизмов, токсинов и оборудования.

Второе предложение — создание научно-консультативного комитета, у которого будет равная географическая представленность и права участников, где итоговое решение должно приниматься с учетом альтернативной точки зрения, даже если она высказана всего одним государством.

Третье предложение — расширение мер укрепления доверия с обязательным объявлением государствами своей деятельности в биологической сфере за пределами национальной территории.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон будет подстраивать механизмы Конвенции о запрещении биологического оружия под свои интересы. Генерал-лейтенант подчеркнул, что по итогам совещания Россия выдвинула три инициативы по укреплению Конвенции о запрете биооружия. Москвой было предложено ввести механизм проверки, создать научный комитет и отчетность о зарубежной биологической деятельности.