Стали известны детали встречи Путина с экипажем танка «Алеша» Песков: у Путина был долгий и детальный разговор с экипажем танка «Алеша»

Фото: kremlin.ru

Встреча с экипажем танка «Алёша»

У президента России Владимира Путина был долгий и детальный разговор с экипажем танка «Алеша», сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что президент интересуется всем, что происходит в зоне СВО.

Действительно, был долгий разговор, очень детальный, Путину интересно все, он живо всем интересуется, и таким образом он получает информацию о том, что происходит на фронте и в боевом плане, и в плане обеспечения всем необходимым, и в бытовом плане. Он искренне переживает за наших военных и держит руку на пульсе, — сказал Песков.

Ранее глава государства провел встречу с экипажем танка «Алеша». За день до мероприятия он присудил танкистам звания Героев России.

Видео с кадрами боя экипажа танка «Алеша» с превосходящими силами противника распространилось в Сети 29 июля. Российские танкисты уничтожили два танка ВСУ и шесть БТР. Кроме того, они еще около 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения, а также спасли экипаж другого танка, который был подбит украинскими военными. По данным Минобороны, всего в ходе боя ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными.