Стали известны дальнейшие шаги России после ноты по антитеррору Киеву Захарова: Россия обратится в международные суды после ноты по антитеррору Киеву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия готовит документы для обращения в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по поводу причастности Украины к терактам в РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала. По ее словам, на текущий момент проводятся соответствующие обязательные процедуры.

Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры, — сказала Захарова.

Дипломат пояснила, что в предъявленных Россией Украине требованиях речь идет о досудебных претензиях. Они переданы официально и являются частью обязательной процедуры. Также, отметила она, Москва направит новые ноты Киеву по мере появления информации о причастности украинских спецслужб к терактам в РФ.

О передаче ноты Украине стало известно накануне. Она направлена по налаженному каналу через Минск и содержит требования по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В запросе указано про неоднократные случаи атак, следы которых ведут на Украину, в том числе теракт в «Крокус Сити Холле» и инцидент с Дарьей Дугиной.