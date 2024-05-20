Стала известна первая реакция российского президента на гибель Раиси Песков: Путин поручил помочь Тегерану сразу после встречи с послом Ирана

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил отправить спасателей на помощь Тегерану еще около полуночи 19 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, произошло это во время встречи с послом Ирана Каземом Джалали. Представитель Кремля добавил, что Путин внимательно следит за ситуацией.

Около полуночи 19 мая президент встретился с послом Исламской Республики Каземом Джалали и дал оперативные команды по отправке спасателей для помощи Тегерану, — сообщил Песков.

Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах Восточного Азербайджана — иранской провинции на северо-западе страны. Кроме Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Как пояснил посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи, причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Раиси. По его словам, народ республики понес тяжелую и невосполнимую утрату. Политик уверен, что иранские структуры проведут тщательное расследование трагедии и установят ее причины.