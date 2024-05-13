Стал известен самый популярный среди депутатов вице-премьер Патрушев получил больше всего голосов при утверждении на пост вице-премьера

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев при утверждении на пост вице-премьера России на пленарном заседании Госдумы получил поддержку 433 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было, передает корреспондент NEWS.ru.

За Дмитрия Чернышенко проголосовали 432 парламентария при отсутствии противников и воздержавшихся. Третьим наиболее популярным среди депутатов кандидатом оказался Денис Мантуров, получивший 431 голос.

Виталий Савельев, Алексей Оверчук и Александр Новак заручились поддержкой 378 депутатов каждый. Еще 57 парламентариев во всех трех случаях воздержались. Юрий Трутнев получил одобрение 376 депутатов при 58 воздержавшихся. За Марата Хуснуллина проголосовали 374 депутата, воздержался — 61 парламентарий.

Дмитрий Григоренко получил поддержку 378 человек, один — проголосовал против, 55 — воздержались. Среди кандидатов в вице-премьеры меньше всего голосов набрала Татьяна Голикова. Ее поддержали 362 депутата при одном голосе против и 66 воздержавшихся.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия поддерживает кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера. Он объяснил, что чиновник стал первым из министров, кто предложил проводить совместные коллегии ведомств с фракцией. Его инициативы привели к продвижению военно-прикладной науки, что дает хорошие результаты на поле боя.