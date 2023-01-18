«Ломаный грош»: в Госдуме высказались о «подешевевшей» Монеточке Депутат Госдумы Иванов назвал Монеточку ломаным грошом

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)

Депутат Госдумы Максим Иванов назвал ломаным грошом российскую певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) из-за «антироссийских лозунгов», которые она произнесла на своем концерте в Литве. В своем Telegram-канале парламентарий написал, что исполнительница «подешевела» в угоду политической конъюнктуре и «слила» свою репутацию, «наплевав на Родину».

Все-таки удивительно, как стремительно «подешевел» этот человек в угоду политической конъюнктуре, как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на Родину. А ведь была перспективным музыкантом. <...> В общем, стала «монеточка» даже не копеечкой, а ломаным грошом, — написал Иванов.

Ранее в Telegram-канале «Абзац» выложили ролик, на котором показано, как Монеточка размахивает на сцене бело-сине-белым флагом, ставшим атрибутом противников спецоперации на Украине. Певица также, судя по видео, выкрикивала антироссийские и проукраинские лозунги вместе с фанатами на концерте в Литве.

В начале января в Сети появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната. Ответ не ясно слышен, поскольку артист убрал микрофон в сторону, но фанат похвалил его и назвал «красавчиком».