Стала известна тема совещания Путина с Совбезом Путин предложил Совбезу обсудить биологическую безопасность в СНГ

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Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза предложил им обсудить вопрос биологической безопасности на территории СНГ, передает пресс-служба Кремля. Он отметил, что с учетом проблем, с которыми сталкивались члены сообщества в период пандемии, ситуация остается непростой.

Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ, коллективной биологической безопасности. <...> Биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей. У нас 25–26-го будут встречи с нашими коллегами, с руководителями стран СНГ. Это один из вопросов, который в целом интересует, конечно, всех, — сказал президент.

После этого он передал слово главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В совещании также приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, главы МВД, МИД и Минобороны России.

Ранее Медведев заявил, что Россия должна быть готова ко всему комплексу вызовов в сфере биобезопасности и опираться в этом как на свой, так и на мировой опыт. Он подчеркнул, что на фоне развития биотехнологий важно пресекать опасную техногенную деятельность.

До этого секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказывал, что западные страны регулярно проводят биологические эксперименты на постсоветском пространстве. По его словам, Россия получает соответствующие данные. Он указал, что в первую очередь инициируют эти эксперименты США.