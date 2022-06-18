Стала известна сумма заключенных контрактов на ПМЭФ На ПМЭФ заключено соглашений на сумму более 5,6 трлн рублей

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В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено более 690 контрактов на общую сумму свыше 5,6 трлн рублей, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает ТАСС. Он добавил, что форум в этом году посетили более 14 тыс. человек.

К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5,639 трлн рублей. Мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной, — сказал Кобяков.

17 июня на форуме президент России Владимир Путин назвал новые принципы существования страны. Целью экономики России на годы вперед является ее уверенное развитие, заявил Путин. Он добавил, что для этого потребуется изменить принципы существования РФ.

Путин подчеркнул, что Россия не будет самоизолироваться, а пойдет по пути расширения сотрудничества. Он уточнил, что партнерами РФ являются государства с подавляющим числом людей на планете, однако они подвергаются давлению США.