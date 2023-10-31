Стала известна судьба туристов, пропавших у перевала Дятлова E1.RU: пропавших на севере Свердловской области туристов нашли живыми

Фото: t.me/mchs_official

Туристов, которые пропали на севере Свердловской области, нашли живыми, сообщает Telegram-канал E1.RU. Как заявили родственники пропавших, они застряли во льду, когда сплавлялись по реке.

Пропавших на севере Свердловской области туристов нашли живыми, — говорится в публикации.

Сообщение о пропаже туристов появилось накануне. Группа не была зарегистрирована в Ивдельском поисково-спасательном отряде. Туристы должны были начать свой 50-километровый сплав по реке в районе поселка Тахта. Предполагалось, что в понедельник, 30 октября, они завершат его в поселке Вижай, что примерно в 70 км от перевала Дятлова, однако в нужное время они не появились и на связь не вышли.

Перевал Дятлова расположен на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Местность стала известной после гибели там туристов в 1959 году при до конца не выясненных обстоятельствах. На сегодняшний день существует около сотни различных версий произошедшего, причем некоторые из них пересекаются. Самая простая и объяснимая причина трагедии — дятловцы убили друг друга. Между ними мог произойти бытовой конфликт, в результате чего завязалась жестокая драка.

В июле группа волонтеров обнаружила 18-летнего жителя Пермского края, пропавшего на перевале Дятлова. Юношу нашли в палатке у дороги. Его отвезли на ближайшую базу.