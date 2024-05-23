Стала известна судьба налогового режима для самозанятых в РФ Силуанов: налоговый режим для самозанятых в РФ не будут менять до 2028 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Налоговый режим для самозанятых в России не изменится до 2028 года, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства, передает ТАСС. По его словам, изначальные планы на этот счет не поменялись.

В наших планах, как и договаривались, десять лет этот режим не меняем. Все те предложения (по поддержке самозанятых. — NEWS.ru), которые были озвучены, они будут реализовываться, — сказал глава Минфина.

Ранее Антон Силуанов сообщил, что в России продолжат действовать все преференциальные налоговые режимы, в том числе соглашения о защите и поощрении капиталовложения, специальные инвестиционные контракты, особые экономические зоны и территории опережающего развития. Он подчеркнул, что никаких изменений на этот счет не предусмотрено.

До этого глава Министерства финансов РФ заявил, что основные параметры справедливой налоговой системы в стране должны быть зафиксированы до 2030 года. По его словам, ведомство будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ. Силуанов пояснил, что это необходимо для создания конкурентоспособной налоговой системы в сравнении со странами-соседями.