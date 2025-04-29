Стала известна судьба Киева после слов Патрушева о будущем Одессы Депутат Вассерман: Киеву и его жителям пойдет на пользу возвращение в состав РФ

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Киеву и его жителям пойдет на пользу возвращение в состав России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, столица Украины является не первым русским городом, как это принято считать. Он подчеркнул, что после возвращения в состав РФ киевляне смогут не только на внутреннем и психологическом, но и на официальном уровне почувствовать себя частью русского народа.

Киев был русской метрополией — столицей. Выражение мать городов русских — дословный перевод с греческого. Это не первый русский город. Думаю, что Киеву не повредит возвращение в Россию в буквальном смысле слова. Наоборот, даже поможет, поскольку киевляне тоже смогут вновь почувствовать себя частью русского народа не только на внутреннем, психологическом уровне, но и официальном, — высказался Вассерман.

Ранее первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Запад не готов признать желание жителей Одессы решать свою судьбу, поэтому не хочет передавать город России. По его словам, Киев будет доказывать, что Одесса — это исконно украинский город.

До этого помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что большинство жителей Одессы вряд ли хотят подчиняться властям в Киеве. Он отметил, что Россия уважает волеизъявление народов. По его мнению, жители регионов Украины должны сами определять свое будущее.