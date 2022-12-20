Стала известна причина запроса Минюста по ликвидации организации МХГ Минюст потребовал ликвидировать Московскую Хельсинскую группу из-за участия в 11 мероприятиях вне Москвы

Минюст потребовал ликвидировать правозащитную организацию «Московская хельсинская группа» из-за «грубых» и «неустранимых» нарушений территориальной сферы деятельности организации, сообщает Telegram-канал «ОВД-Инфо Live» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ведомство сообщило о проведении «МХГ» более десяти мероприятий вне Москвы, что организация не имела права делать, будучи региональной.

Во время внеплановой проверки ведомство обнаружило, что сотрудники МХГ участвовали в 11 мероприятиях за территорией Москвы. Минюст посчитал, что будучи региональной организацией, МХГ не имеет права участвовать в какой-либо деятельности в других городах.

Карточка о ликвидации размещена на сайте Мосгорсуда.

Московская Хельсинкская группа создана в 1976 году и является старейшей из действующих в России правозащитных организаций. Она ежегодно присуждает премию, приуроченную к Международному дню прав человека.

В 2017 году председательницу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву с 90-летним юбилеем поздравлял лично президент РФ Владимир Путин. Тогда он поблагодарил ее за всю правозащитную деятельность в течение многих лет.

В 2020 году премию Московской Хельсинкской группы получил рэпер Оксимирон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Тогда исполнитель принимал участие в столичных акциях протеста и выступал в защиту обвиняемых по «московскому делу».