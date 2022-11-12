Стала известна причина запрета прохода судов через Керченский пролив Сенатор Цеков связал запрет прохода судов через Керченский пролив с опасениями диверсии

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Россия могла ввести запрет на проход загруженных за пределами РФ судов через Керченский пролив в Азовское море из-за опасений возможных диверсий на Крымском мосту, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. В разговоре с Lenta.ru член Совфеда отметил, что Киев не прекратит попыток устроить диверсию на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

Моя версия заключается в том, что Украина не оставит попытки совершить еще одну диверсию против Крымского моста, в том числе и за счет подрыва судна, которое будет проходить под ним. При этом команда судна может и не знать, что перевозит взрывоопасный груз и что станет жертвой в этой авантюре Киева, — пояснил сенатор.

Он также указал на «сложность» контроля и досмотра судов. По словам Цекова, российским властям необходимо выработать эффективную методику досмотра, которая исключит возможность провоза взрывоопасных грузов.

Досмотр судов на предмет выявления взрывоопасных грузов, на мой взгляд, довольно сложен. Когда будет выработана методика досмотра судов, которая исключит возможность провоза взрывоопасного груза, вероятно, (судоходство. — NEWS.ru) будет восстановлено, — заключил Цеков.

Ранее главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции получило уведомление, согласно которому Россия запретила ряду судов проход через Керченский пролив в Азовское море. Речь идет о судах, загруженных за пределами РФ.