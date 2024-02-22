Стала известна первая реакция Путина после полета на ракетоносце Ту-160М Путин заявил, что полет на ракетоносце Ту-160М оставил хорошие впечатления

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Владимир Путин в кабине модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

Президент России Владимир Путин назвал новейший стратегический ракетоносец Ту-160М, на котором он совершил 30-минутный полет, отличным самолетом. По его словам, бомбардировщик можно принимать в состав Вооруженных сил РФ. Глава государства подчеркнул, что у него остались хорошие впечатления от полета. Кадры общения Путина с представителями СМИ показал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Мы получаем новую технику. Техника отличная. Она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, <...>, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил, — заявил он.

Российский лидер добавил, что Ту-160М — это действительно новая машина, она лучше управляется, что видно непрофессиональным взглядом. Путин также отметил высокую надежность ракетоносца.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что Ту-160М может превзойти своего предшественника по всем параметрам. В том числе речь идет о количестве переносимых крылатых ракет. По мнению Матвийчука, модернизированный бомбардировщик может нести до 24 подобных снарядов. Эксперт также отметил, что задачей такого самолета является нанесение ударов по цели на удалении в несколько тысяч километров без вхождения в зону действия ПВО.