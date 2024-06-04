Стало известно, какую область Путин доверил Шойгу Путин назначил Шойгу координатором работы в сфере ОПК

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Сергей Шойгу

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы в области развития оборонно-промышленного комплекса. Глава государства также поручил к 5 июня завершить работу по проекту о главных задачах ОПК, рентабельности сферы и производственных объемах.

Поскольку вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности, — уточнил Путин.

12 мая стало известно, что президент России назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Экс-глава Минобороны РФ будет курировать работу ФСВТС России. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президент хотел видеть на должности главы МО РФ гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство.

Кроме того, Песков подчеркнул, что неуместно считать переход Шойгу в Совбез понижением по службе. По его словам, экс-министр обороны занял крупный государственный пост.

Путин ранее отмечал, что у экс-министра обороны РФ будет огромный пласт работы на новой должности. Президент выражал уверенность, что Шойгу знает потребности вооруженных сил на среднесрочную и ближайшую перспективы.