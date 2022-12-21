В Совфеде назвали сенаторов от новых регионов России Сенатор Ковитиди: вручение удостоверений сенаторам от новых регионов пройдет 23 декабря

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Вручение служебных удостоверений сенаторам от Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет проходить 23 декабря, сообщила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Церемонию проведет спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Как рассказала Ковитиди, исполнительную власть ДНР в верхней палате парламента будет представлять бывшая глава МИД республики Наталья Никонорова, ее кандидатура уже согласована. Также, по словам Ковитиди, вторым сенатором от ДНР назначен Александр Ананченко, который возглавлял правительство региона с конца 2017 года.

От ЛНР сенатором от исполнительной власти станет Дарья Лантратова, от представительной — Ольга Бас, командовавшая аппаратом правительства республики.

От Запорожской области сенатором будет Дмитрий Ворона, он в свое время был замминистра юстиции Украины. Также он был руководителем корпорации развития Крыма и советником [главы региона Сергея] Аксенова. От исполнительной власти Херсонской области сенатором будет Константин Басюк, партия «Единая Россия», — заключила Ковитиди.

«Коммерсант» при этом утверждал, что власти ДНР не планируют делегировать своих представителей в Совет Федерации как минимум до принятия новой республиканской конституции или до выборов главы и Народного совета ДНР, которые должны пройти в сентябре 2023 года. Аналогичным образом могут поступить и в других новых регионах, отметило издание.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в Россию подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.