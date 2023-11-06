Стала известна дата поездки Путина в Казахстан Путин посетит Казахстан по приглашению Токаева 9 ноября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан по приглашению лидера страны Касым-Жомарта Токаева 9 ноября, сообщила пресс-служба президента Казахстана. Встреча пройдет в Астане. Лидеры государств обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае, — указано в сообщении.

О скором визите Путина в Казахстан стало известно 5 ноября. По словам журналиста Павла Зарубина, на днях в Казахстан и Узбекистан приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, из чего западная пресса делает специфические выводы. Зарубин отметил, что Россия уважительно относится к развитию сотрудничества между разными государствами. Москва, по его словам, продолжает выстраивать отношения со странами ЕврАзЭС и СНГ, которые стали еще выгоднее.

В графике Путина на текущей неделе также стояла обширная внутрироссийская повестка. Президент проведет совещание с членами Совбеза, с кабинетом министров и продолжит заниматься вопросами борьбы с онкологией в стране.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что визиты французского лидера в Казахстан и Узбекистан являются попыткой «флирта» под давлением США. По его словам, Париж хочет показать самостоятельность в международных отношениях, однако его зависимость от Вашингтона очевидна.