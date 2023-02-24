Названа доля россиян, довольных работой Путина ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 81% россиян, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Противоположное мнение о работе Путина на посту президента высказали 10% опрошенных. Остальные 9% затруднились с ответом.

О своем доверии главе государства заявили 78% респондентов. При этом 14% опрошенных признались в обратном. Остальные 8% затруднились с ответом.

Опрос проводился 17–19 февраля среди 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет, проживающих в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

В конце января работу Путина положительно оценивали 78% опрошенных. Столько же респондентов тогда заявили о доверии главе государства. О том, что Путин «скорее плохо» справляется с обязанностями, заявили 10% респондентов, у 11% не нашлось ответа. О недоверии президенту сообщали 14% опрошенных, 9% затруднились с ответом.

Ранее американский журналист Сеймур Херш, выпустивший расследование о подрыве «Северных потоков», заявил, что враждебные действия США укрепили сплоченность россиян вокруг Путина. Херш отметил, что действия американской администрации «действительно были глупыми».