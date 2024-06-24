Стал известен ответ России на новые антироссийские санкции ЕС МИД: Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия расширила список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд в страну, сказано в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте ведомства. В МИД подчеркнули, что на любые недружественные акции со стороны Запада будет дан должный ответ.

[ЕС] пытается оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный «пакет» <...> В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства, — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что речь идет, помимо прочего, о государственных чиновниках, силовиках, представителях коммерческих компаний, а также гражданах стран-членов Евросоюза, которые тем или иным образом способствовал поставкам военной помощи Украине.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что утвержденный Европейским союзом 14-й пакет санкций против России не даст желаемого результата, он обречен на провал. Сенатор добавил, что за годы страна уже привыкла к попыткам предотвратить развитие страны во всех сферах жизни.