Стал известен обновленный состав Высшего совета «Единой России» «Единая Россия» обновила состав Высшего совета партии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Съезд «Единой России» произвел ротацию состава Высшего совета партии. Новыми членами руководящего органа, в частности, стали глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской, передает корреспондент NEWS.ru.

Состав Высшего совета также пополнили главный врач Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области Вадим Бережной, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Также Высший совет «Единой России» покинули несколько его членов. Среди них оказались бывший зампред правительства РФ Максим Акимов, член Совета Федерации Олег Кувшинников, доктор медицинских наук Александр Чухраилов и другие представители партии.

Ранее «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру действующего российского лидера Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Глава государства в свою очередь поблагодарил партию за доверие и заявил, что она очень важна и значима для него.