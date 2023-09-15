Воробьев представил новый состав правительства Подмосковья Первым вице-губернатором Подмосковья назначили Ильдара Габдрахманова

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/РИА Новости

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил новый состав областного правительства. На заседании Мособлдумы стало известно, что первым вице-губернатором Подмосковья и председателем регионального правительства стал Ильдар Габдрахманов, руководителем администрации губернатора назначен Александр Чупраков. Воробьев также поблагодарил каждого депутата за участие в развитии региона, пишет «360».

Я рад присутствовать в нашей Мособлдуме. Всегда, с первого дня сотрудничества мы могли рассчитывать на поддержку, понимание и, самое главное, участие депутатов в полноценной жизни региона, — сказал Воробьев.

Глава региона также представил вице-губернаторов. Ими стали Ирина Каклюгина, Роман Каратаев, Игорь Тресков и Евгений Хромушин. Первыми заместителями председателя правительства Московской области назначены Светлана Стригункова и Максим Фомин. Должность зампреда правительства и министра транспорта Подмосковья занял Алексей Гержик. Екатерина Зиновьева стала зампредом правительства и министром инвестиций, промышленности и науки региона.

Губернатор Андрей Воробьев ранее победил на выборах главы Московской области. После обработки 100% протоколов он получил 83,68% голосов избирателей. Второе место занял представитель КПРФ Александр Наумов, он получил 6,37% (234 212 голосов), замыкает тройку лидеров кандидат от ЛДПР Кирилл Жихарев с результатом 4,82% (177 210).