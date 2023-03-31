Стал известен новый курс России по отношению к США В новой Концепции внешней политики Россия призвала США отказаться от политики силового доминирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

Курс России в отношении США носит комбинированный характер, говорится в обновленной Концепции внешней политики РФ, опубликованной на официальнолм портале правовой информации. При этом учитывается роль Соединенных Штатов как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития, который является главным источником антироссийской политики.

Отмечается, что Россия заинтересована в поддержании стратегического паритета, мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов между двумя странами.

Перспективы формирования такой модели российско-американских отношений зависят от степени готовности США к отказу от политики силового доминирования и пересмотру антироссийского курса в пользу взаимодействия с Россией на основе принципов суверенного равенства, обоюдной выгоды и уважения интересов друга, — говорится в документе.

Также в концепции говорится, что отношения с другими англосаксонскими государствами РФ намерена выстраивать в зависимости от степени их готовности отказаться от недружественного курса в отношении России и уважать ее законные интересы.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что новая Концепция внешней политики послужит добротной основой для дальнейшей работы в международных делах.