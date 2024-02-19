США захотели понизить Россию в правах в ОЗХО Кириллов: США хотят понизить Россию в правах в ОЗХО

Фото: МО РФ

Игорь Кириллов

США хотят понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в ходе брифинга Министерства обороны РФ. Он напомнил, что ОЗХО подконтрольна Вашингтону и может использоваться Штатами для «сведения политических счетов с неугодными странами».

Несмотря на то, что деятельность организации предполагает равные права участников, в ноябре 2023 года впервые с момента подписания конвенции Российская Федерация была, по сути, «выдавлена» из состава исполнительного совета ОЗХО, — сказал он.

Отмечается, что решение о понижении Москвы в правах могут вынести по аналогии с расследованием сирийского военно-химического досье. Материалы о «якобы нарушениях» могут быть направлены в Генеральную ассамблею и Совет Безопасности ООН.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинские власти готовят при поддержке США и их союзников опасные химические провокации против Вооруженных сил России. Он отметил, что Москва уже информировала об американской поставке Киеву химических веществ, шрапнельных боеприпасов и средств индивидуальной защиты. По его словам, российская сторона требует от государств — участников ОБСЕ дать этим действиям категорическую оценку.