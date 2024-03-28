США выдали России мужчину, который похитил и избивал малолетнюю дочь МВД: США выдали России обвиняемого в похищении и жестоком обращении с дочерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США выдали России Алексея Смирнова, которого обвиняют в похищении малолетней дочери в 2019 году, а также жестоком обращении с ней в течение полугода, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Мужчина обманом увез ребенка 2012 года рождения в Штаты.

Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери, — говорится в сообщении.

Мужчина с дочерью проживали в городе Дания-Бич в штате Флорида. Уточняется, что Смирнов издевался над девочкой, а именно систематически наносил побои, оскорблял и унижал, осознавая беспомощность ребенка.

В феврале 2020 года против него возбудили уголовное дело об истязаниях, обвиняемого объявили в международный розыск. В ходе совместных мероприятий правоохранителей РФ и США Смирнова задержали в Штатах и доставили в Москву.

Ранее США выдали России Игоря Лекомцева, которого обвиняют на родине в сексуальной эксплуатации детей, сообщила американская иммиграционная и таможенная служба. От рук 45-летнего россиянина пострадал девятилетний мальчик. Известно, что он въехал в США в 2017 году по туристической визе.