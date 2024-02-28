США выдали Израилю лицензию на убийство мирных палестинцев Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на убийство мирных жителей

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Россия выступает против американского проекта ближневосточной резолюции, который фактически является лицензией на убийство мирных палестинцев, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации. Инициатива США не содержит призыва к прекращению огня, подчеркнул он.

Это никакая не альтернатива, а еще одна лицензия на убийство мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю, подписав под ней на этот раз СБ ООН. Призываем членов совета не поддерживать это деструктивное начинание, — заявил постпред.

Блокировка Вашингтоном усилий по прекращению конфликта в секторе Газа накладывает на американское правительство ответственность за беспрецедентное количество жертв среди мирного населения в анклаве, добавил Небензя. Число погибших с начала эскалации напряженности между Израилем и Палестиной приблизилось к 30 тыс., напомнил дипломат.

Ранее израильский министр по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы. Об этом она сказала в ходе слушаний в кнессете, где обсуждалась возможность исключения депутата Офера Кассифа, выступившего в поддержку пострадавших палестинцев. В то же время пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер во время пресс-конференции не стал комментировать высказывания Голан, переведя внимание на другого спикера.