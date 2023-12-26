США уличили в убийстве экономики Европы Орешкин: США убивают промышленность Европы, затем перейдут на Азию

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Максим Орешкин

Для ведущих игроков мировой экономики ключевым вопросом станет распределение сил на быстро развивающихся рынках, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт». По его мнению, США, завершив «поглощение» своих европейских партнеров и исчерпав их химическую, автомобильную и другие отрасли, будут фокусироваться на азиатских рынках.

Действительно, сейчас важнейший вопрос для лидирующих игроков — какой будет расстановка сил на растущих рынках. США, как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, убив европейскую химию, автомобилестроение и другие отрасли, то есть когда этот источник роста для них закончится, сконцентрируются на азиатских рынках, — заявил Орешкин.

Он отметил, что странам Азии и Африки уже достаточно собственных рынков, и есть вероятность того, что они могут выступать как независимые участники в этой гонке за суверенитет. Помощник президента также подчеркнул важность акцента на развивающихся рынках для РФ, так как это открывает больше возможностей для российских компаний.

Ранее депутат французского парламента лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян завил, что конфликт на Украине требует скорейшего урегулирования, в противном случае Европа может превратиться в пустыню. Он подчеркнул, что в стране стремительными темпами растет бедность, и призвал президента Украины Владимира Зеленского к миру.