США уличили в попытке исказить картину по теракту в «Крокусе» СВР: США пытаются исказить картину по теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искаженной картины теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили в Службе внешней разведки России. По данным СВР, Госдепартаменту, американским спецслужбам, а также аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, передает ТАСС.

Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон опасается, что украинский след в трагедии может сорвать планы по наращиванию помощи Киеву. Однако, по данным российской разведки, Белому дому не удается добиться единства оценок подмосковного теракта даже среди членов НАТО и ЕС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Иран предупреждал Россию о возможной террористической атаке. Отмечается, что Тегеран поделился информацией с Москвой за несколько дней до трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает о подобных предупреждениях.