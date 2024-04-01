Администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искаженной картины теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили в Службе внешней разведки России. По данным СВР, Госдепартаменту, американским спецслужбам, а также аффилированным с ними НПО и СМИ поставлена задача снять любые подозрения по поводу причастности к преступлению президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, передает ТАСС.
Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Вашингтон опасается, что украинский след в трагедии может сорвать планы по наращиванию помощи Киеву. Однако, по данным российской разведки, Белому дому не удается добиться единства оценок подмосковного теракта даже среди членов НАТО и ЕС.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Иран предупреждал Россию о возможной террористической атаке. Отмечается, что Тегеран поделился информацией с Москвой за несколько дней до трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает о подобных предупреждениях.