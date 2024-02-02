США уличили в «кровавом лицемерии» в отношении Палестины и Израиля Захарова: США проявляют кровавое лицемерие в палестино-израильском конфликте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Переменчивая политика США по отношению к палестинцам и израильтянам, которая зависит от выгоды Вашингтона, является «кровавым лицемерием», написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала указ президента США Джо Байдена о возможности введения санкций против еврейских поселенцев на палестинских землях.

Вот эта постоянная манипуляция и есть проявление национализма и ксенофобии, <...> американское государство играет в зависимости от политической выгоды и ради очередной «сделки Белого дома». Кровавое лицемерие Вашингтона, — написала Захарова.

Дипломат отметила, что сперва президент США признает поселенческую деятельность Израиля, мотивируя израильтян к освоению палестинских земель, а после издает указ о введении санкций против поселенцев. Она подчеркнула, что чувства палестинцев и израильтян в данном случае становятся разменной монетой для Вашингтона.

Ранее Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против еврейских поселенцев, совершавших акты насилия в палестинском регионе Западный берег реки Иордан. Кроме того, он выразил обеспокоенность рекордно высоким уровнем насилия, которое проявляют экстремистски настроенные поселенцы.