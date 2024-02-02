Переменчивая политика США по отношению к палестинцам и израильтянам, которая зависит от выгоды Вашингтона, является «кровавым лицемерием», написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала указ президента США Джо Байдена о возможности введения санкций против еврейских поселенцев на палестинских землях.
Вот эта постоянная манипуляция и есть проявление национализма и ксенофобии, <...> американское государство играет в зависимости от политической выгоды и ради очередной «сделки Белого дома». Кровавое лицемерие Вашингтона, — написала Захарова.
Дипломат отметила, что сперва президент США признает поселенческую деятельность Израиля, мотивируя израильтян к освоению палестинских земель, а после издает указ о введении санкций против поселенцев. Она подчеркнула, что чувства палестинцев и израильтян в данном случае становятся разменной монетой для Вашингтона.
Ранее Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против еврейских поселенцев, совершавших акты насилия в палестинском регионе Западный берег реки Иордан. Кроме того, он выразил обеспокоенность рекордно высоким уровнем насилия, которое проявляют экстремистски настроенные поселенцы.