США уличили в балансировании на грани столкновения ядерных держав Посол Антонов: США балансируют на грани столкновения ядерных держав

Соединенные Штаты Америки балансируют на грани столкновения ядерных держав, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Вашингтон наносит тяжелейший удар по возможности восстановить отношения с РФ, отправляя Киеву новый пакет вооружений, передает его слова ТАСС.

Дипломат в интервью российским СМИ прокомментировал подписание президентом США Джо Байденом пакета законов, в котором есть пункт о поставке вооружений Украине. По словам Антонова, это крайне негативно отразится на российско-американских отношениях. Посол отметил, что «гремучая смесь» новых американских законов говорит о «враждебной радикализации сознания местных правящих кругов».

США занимаются эквилибристикой на горящей земле. С бравадой дуэлянта смертельно балансируют на грани прямого столкновения ядерных держав. Но удержаться на тонком канате изношенного ими мирового порядка уже не могут. Готовы очертя голову броситься в пропасть, увлекая туда других, — подчеркнул Антонов.

Президент США Джо Байден ранее сообщил о подписании закона для предоставления помощи Украине в рамках нового военного пакета. Глава государства пообещал начать поставки вооружений в Киев в ближайшие часы. Байден назвал это хорошим днем для Америки. По его мнению, страна стала безопаснее.