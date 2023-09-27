США приступили к ранее запрещенным действиям по размещению ракетных систем Захарова: США отрабатывают действия по переброске в Европу ракетных систем

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Мария Захарова

США приступили к отработке действий по переброске в Европу ракетных систем, ранее запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что военно-морские силы США демонстративно задействовали готовый к применению комплекс ракетной установки МК-70 в рамках учебных маневров в Европе, участие в которых принимают союзники Вашингтона по НАТО.

На этот раз США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. <...> Таким образом Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном ДРСМД, — заявила она.

В феврале 2019 года США и Россия приостановили свое участие в договоре ДРСМД, подписанном СССР и Вашингтоном в 1987 году. 2 августа 2019 года договор окончательно прекратил свое действие.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр анонсировал крупнейшие со времен холодной войны учения в 2024 году. По его словам, они пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Он отметил, что в учениях примут участие более 40 тысяч военнослужащих.

До этого сообщалось о проведении учений НАТО Nothern Coast в странах Балтии, которые проходили с 9 по 23 сентября под командованием военно-морского флота Германии. Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что эти учения направлены против России. По его словам, они также призваны укрепить позиции Альянса в регионе.