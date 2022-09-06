США прервали все контакты с Россией по антитеррору Член Совбеза Коков: США прервали все контакты с Россией по антитеррору

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США прервали все контакты с России в области антитеррористической деятельности, сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете». Он отметил, что Вашингтон также стремится выдавить Москву из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении. По мнению Кокова, такая политика США говорит о намерении использовать подконтрольные террористические организации и незаконные вооруженные формирования для достижения своих геополитических целей.

В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении. И хотя сделать им это не удается, возможности продолжения конструктивного диалога и развития ранее достигнутых договоренностей с западными странами по вопросам антитеррора в настоящее время минимальны, — сказал Коков.

Ранее стало известно, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил: возможная реализация в США инициативы об объявлении России «страной — спонсором терроризма» приведет к самым жестким ответным действиям со стороны Москвы. Он добавил, что подобная инициатива включает в себя возможность применения серьезных санкций в отношении России.

В свою очередь президент США Джо Байден отметил, что Россию пока не собираются включать в список стран террористов. Наделять страны статусом «спонсор терроризма» может только Госдеп, а в сенате США приняли резолюцию с призывом к такому решению.