«США переступают границы»: постпредство РФ при ООН о гибели Журавлева Полянский о смерти Журавлева: США переступили все границы в попытке спасти «киевский режим»

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Ростислав Журавлев

Вашингтон переступает все моральные границы, заявил в Twitter первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в связи с гибелью военкора РИА Новости Ростислава Журавлева в зоне СВО на Украине. По его словам, США поставляют Киеву кассетные боеприпасы в тщетной попытке «спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим».

Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные красные линии в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим, — написал он.

Утром 22 июля РИА Новости сообщило о гибели Журавлева в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ. По данным агентства, были ранены еще три журналиста, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Минобороны РФ в свою очередь заявило, что военкор РИА Новости скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. По данным ведомства, журналисты прибыли в Запорожскую область для освещения артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Украинская армия нанесла удар по группе военкоров около 12:00, уточнили в Минобороны.