США не позволили забрать российских дипломатов на Родину Захарова: США отказали российскому спецрейсу в вывозе сотрудников в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон не разрешил прилет спецрейса государственной авиации РФ для вывоза в Россию сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В заявлении на сайте ведомства она подчеркнула, что США такими действиями продолжают разрушать отношения Москвы и Вашингтона, которые «и без того находятся в плачевном состоянии».

Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ранее Госдепартамент США предписал ряду россиян, за кем отправилась госавиация РФ, покинуть Соединенные Штаты до конца месяца. С ее слов, вылет российских самолетов в США для вывоза граждан являлся по этому поводу «гуманитарной акцией», проигнорированной администрацией президента США.

Ранее Захарова в разговоре с NEWS.ru рассказала подробности срыва Соединенными Штатами её участия в заседании комитета ООН. По словам дипломата, в связи с санкциями США на запрет прямых рейсов из России американское посольство одобрило ей визу 3 мая специально для того, чтобы попасть на мероприятие «вовремя было физически невозможно».