США обвинили во лжи после заявлений об уничтожении самолета ВС РФ Картаполов назвал ложью заявления США об уничтожении российского А-50 из Patriot

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет А-50

Самолет А-50 Воздушно-космических сил России над Азовским морем никто не сбивал, заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с RTVI. Он назвал соответствующее заявление Пентагона «безбожным враньем». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Безбожно врут. <...> Не читайте, не слушайте, что говорят американцы. Они ничего не говорят правды, только врут. Наш самолет никто не сбивал, тем более американцы. У них еще сбивалки не выросли, — сказал Картаполов.

В понедельник, 10 июня, в Пентагоне заявили, что Вооруженные силы Украины в январе этого года якобы уничтожили над Азовским морем российский военный самолет А-50. Также, по словам помощницы начальника штаба 10-й армии ВС США полковника Розанны Клементе, ВСУ уничтожили с помощью американских зенитно-ракетных комплексов Patriot воздушные суда Ил-76, Су-34 и Су-35.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что украинский самолет впервые совершил удар по цели на территории России. По данным канала, был атакован командный пункт российских войск в Белгородской области. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.