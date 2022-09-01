США не пустили российских делегатов на саммит глав МВД в ООН Небензя: США не выдали визы членам делегации РФ во главе с Колокольцевым для поездки на саммит глав МВД в ООН

Фото: imago stock&people/Global Look Press

США сорвали участие главы МВД России Владимира Колокольцева в саммите министров внутренних дел в ООН, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости. По его словам, Соединенные Штаты Америки не выдали визы российским делегатам. Небензя посчитал, что действия США являются нарушением обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.

Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы. Это очередное вопиющее нарушение США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН, — заявил Небензя.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Соединенные Штаты Америки сорвали участие делегации России в заседании комитета ООН по информации. По его словам, главе группы делегатов Марии Захаровой удалось получить визу лишь 3 мая. Остальным экспертам из России визы не выдали до сих пор. Он отметил, что запросы на получение визы со стороны российских дипломатов были поданы заблаговременно.

Позже Захарова объяснила, что в связи с санкциями США и запретом прямых рейсов из России американское посольство одобрило ей визу 3 мая, из-за чего попасть на мероприятие «вовремя было физически невозможно».