«США нарываются»: МИД России об участии Вашингтона в конфликте на Украине Рябков: США фактически напрямую вовлечены в конфликт на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МИД России

Вашингтон фактически напрямую вовлечен в конфликт на Украине и поставляет Киеву все более смертоносные вооружения, в том числе кассетные боеприпасы, передает ТАСС слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова. Дипломат призвал американские власти не продолжать идти по пути эскалации. Он добавил, что США также «нарываются» на ответные меры, продолжая использовать свои БПЛА в той зоне, где РФ ввела особый режим из-за проведения СВО.

Мы видим, что практически не остается номенклатуры с точки зрения вооружений и военной техники, которая не поставлялась бы на Украину. Рассматриваются все более смертоносные, дальнобойные, сложные современные системы для насыщения ими поля боя с украинской стороны, и тем самым США вновь и вновь подтверждают свой статус как фактически напрямую вовлеченной в этот конфликт стороны, — сказал он.

Рябков добавил, что никакие американские беспилотники не помешают РФ обеспечивать свою безопасность.

Безопасность РФ будет обеспечена на 100%. Никакие американские беспилотники — разведывательные, ударные, стратегические, какие угодно — эту нашу решимость не смогут поколебать, — добавил он.

Ранее стало известно, что Украина расширила запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20. По данным Reuters, в Киеве собираются сбрасывать с дронов части бомб.

Замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди также сообщила о намерении Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украине. Он добавил, что англосаксы давно возомнили себя гегемоном в мире, хотят эту гегемонию всеми силами сохранить и ради этого готовы идти не просто на риски, но и на нарушения международного гуманитарного права.