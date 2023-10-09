США начали проверку Prestige Biotech, данные которой обнародовала Россия

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Американские власти инициировали расследование в отношении компании Prestige Biotech после того, как Москва обнародовала данные о причастности организации к незаконным биологическим экспериментам, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. По его словам, которые приводит Telegram-канал Минобороны РФ, к проверке подключились сразу три комитета. При этом местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию запрещенных экспериментов на Китай.

После опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в Калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования. Сразу три комитета Конгресса США занялись изучением деятельности компании Prestige Biotech, которая арендовала помещения, где проводились запрещенные федеральным законодательством исследования, — сообщил Кириллов.

Он уточнил, что компания расположена в штате Невада, а ее биолаборатория — в непосредственной близости от американской базы в округе Кингс, руководство которой является одним из основных заказчиков и координаторов исследований.

В соответствии с имеющимися документами компанией Prestige Biotech для незаявленных целей были приобретены более 20 наименований патогенных микроорганизмов, лабораторное оборудование и животные, — добавили в ведомстве.

Ранее Prestige Biotech уже фигурировала в разбирательствах вокруг нелегальной лаборатории в Калифорнии. Как утверждалось, она организовала площадку, где китайские ученые проводили запрещенные эксперименты.