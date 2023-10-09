США разрабатывают секретную стратегию против оружия массового поражения Минобороны РФ: США создают стратегию противодействия оружию массового поражения

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США разрабатывают секретную стратегию по противодействию оружию массового поражения, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, в планы Вашингтона входит создание специально подготовленных подразделений.

Отказываясь от работы над протоколом проверки в рамках КБТО, Соединенные Штаты создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения, в том числе в наступательных целях, — сказал Кириллов.

Генерал-лейтенант добавил, что по замыслу разработчиков приоритетными направлениями деятельности американского Минобороны стали защита территорий с применением оружия массового поражения и создание специально подготовленных подразделений, которые смогут совершать боевые действия в условиях РХБ-заражения.

Также, по словам Кириллова, в США Россию охарактеризовали как источник «острой угрозы» безопасности, Китай — как «нарастающую угрозу», а КНДР и Иран отнесли к постоянным угрозам. Эти данные приводятся из оценок Пентагона, приведенных в открытой части стратегии.

Ранее новостной портал 19FortyFive написал, что Москва внушает Вашингтону стратегический ужас. Речь идет о тесном сотрудничестве России и Китая, которое постоянно укрепляется. Журналист издания Клинт Мэллори считает, что объединение возможностей Москвы и Пекина сделает эти страны практически непобедимыми даже для США.