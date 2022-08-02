«США и так сторона конфликта»: сенатор о заявлениях украинской разведки Сенатор Цеков назвал США давней стороной конфликта на Украине

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков прокомментировал NEWS.ru слова представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что местные военные консультируются с США перед применением систем залпового огня HIMARS. Цеков заявил, что по сути подобные признания ничего не меняют, так как советники стран Запада работали на Украине задолго до начала российской спецоперации.

В любом случае США сейчас являются стороной конфликта и так мы, это и должны расценивать. А самым эффективным ответом на данные действия являются постоянные успехи России на Украине, собственно мы достигаем ровно тех целей, ради которых все и начиналось, — заявил Цеков.

Скибицкий ранее заявил, что военные консультируются с США перед применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, Пентагон может отменить удар, если ведомство «не устроит намеченная цель». Представитель украинского военного ведомства при этом отказался говорить, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов. Скибицкий добавил, что украинские военные руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени», в том числе с партнёрами в Соединённом Королевстве.