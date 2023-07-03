США готовят провокацию в Сирии с использованием химоружия СВР: США передали террористам ракеты с отравляющими веществами в Сирии

Фото: US Army/globallookpress.com

США намереваются сорвать арабо-сирийскую нормализацию и дискредитировать руководство Сирии, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. По сведениям ведомства, которые приводит РИА Новости, Вашингтон планирует совершить провокацию с использованием химических веществ. В СВР отметили, США могли передать террористам ракеты с отравляющими веществами.

Команда Байдена делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии. В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ, — говорится в сообщении.

1 июля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что нарушения международной антитеррористической коалицией безопасности полетов в стране становятся целенаправленными, их количество растет. По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) коалиции в течение июня нарушали установленные протоколы безопасности 315 раз.

В начале мая текущего года контр-адмирал заявил о том, что самолеты возглавляемой США западной коалиции в Сирии начали активировать системы наведения оружия на авиацию ВКС РФ. По его словам, российские пилоты фиксировали подобные действия на востоке страны.