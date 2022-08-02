«США — государство провокатор»: Захарова осудила визит Пелоси на Тайвань Захарова заявила, что США нанесли оскорбление жителям Китая визитом Пелоси на Тайвань

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ненси Пелоси

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань оскорблением населению Китая. В своем Telegram-канале дипломат сообщила, что американские временщики (официальные лица) в прямом эфире оскорбили китайских граждан на потеху местным зрителям. Захарова также назвала США государством-провокатором.

В прямом эфире, на потребу толпы, безответственные американские политические временщики наносят оскорбление полуторамиллиардному населению Китая. США — государство-провокатор, — заявила Захарова.

Поездка Пелоси на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить набирающую обороты напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Китай неоднократно предупреждал о рисках в случае визита политика и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить встречу чиновницы с властями Тайваня.

В день возможного визита Пелоси в китайском провинциальном городе Фуцзянь, расположенном через пролив от острова Тайвань, были замечены пусковые установки баллистических ракет DF-16. Очевидцы поделились фото и видео тяжелой военной техники, включая танки, двигающиеся вдоль побережья, а над Южно-Китайским морем местные жители засняли кружащие вертолеты Народно-освободительной армии Китая.