Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что деятельность по дискредитации российских выборов преимущественно финансируется из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины. За последние месяцы объем финансирования увеличился и составляет порядка $30 млн в месяц, пишет ТАСС.
Деятельность по дискредитации наших выборов, в том числе по продвижению выгодных Западу кандидатов, координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины, — приводит агентство слова Пискарева.
Политик отметил, что под контролем этих центров находится около 100 медиапроектов, они «отрабатывают задания» по вмешательству в выборы, производству фейков о деятельности ВС РФ и разжиганию сепаратистских настроений.
Депутат привел примеры организованной деятельности. Так, в Таллине организация, основанная Демократической партией США, проводит семинары по подготовке кандидатов для внедрения в представительные органы, а также обучения методикам проведения предвыборной кампании. Комиссия ГД также зафиксировала случи распространения иноагентами инструкций с описанием технологии порчи бюллетеней и организации провокаций на выборах.
Также были зафиксированы звучавшие на русском языке из-за рубежа обращения с призывом проводить хакерские атаки на электронную систему голосования.
Попытки медиаподдержки со стороны западных неправительственных организаций ряда кандидатов были выявлены на муниципальных выборах в Москве
Комиссией выявлены попытки медиаподдержки конкретных кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления Москвы со стороны голландских, немецких, польских, французских и чешских неправительственных организаций, — рассказал Пискарев.
Повлиять на результаты российских выборов пытались Фонд «Процесс диалога» (Нидерланды), «Образование для демократии» (Польша), «Ассоциация по международным вопросам» (Чехия), «Гражданский форум Россия-ЕС» (Германия).
Депутат отметил, что главными целями вмешательства в выборы являются дискредитация России за рубежом, внесение раскола в русскоязычную диаспору и вмешательство в предстоящие в 2024 году президентские выборы.
Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные результаты фракции на выборах. Результаты, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении «Единой России» во всех регионах.