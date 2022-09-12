США, ФРГ и Украину уличили в дискредитации российских выборов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что деятельность по дискредитации российских выборов преимущественно финансируется из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины. За последние месяцы объем финансирования увеличился и составляет порядка $30 млн в месяц, пишет ТАСС.

Деятельность по дискредитации наших выборов, в том числе по продвижению выгодных Западу кандидатов, координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины, — приводит агентство слова Пискарева.

Политик отметил, что под контролем этих центров находится около 100 медиапроектов, они «отрабатывают задания» по вмешательству в выборы, производству фейков о деятельности ВС РФ и разжиганию сепаратистских настроений.

Депутат привел примеры организованной деятельности. Так, в Таллине организация, основанная Демократической партией США, проводит семинары по подготовке кандидатов для внедрения в представительные органы, а также обучения методикам проведения предвыборной кампании. Комиссия ГД также зафиксировала случи распространения иноагентами инструкций с описанием технологии порчи бюллетеней и организации провокаций на выборах.

Также были зафиксированы звучавшие на русском языке из-за рубежа обращения с призывом проводить хакерские атаки на электронную систему голосования.

Попытки медиаподдержки со стороны западных неправительственных организаций ряда кандидатов были выявлены на муниципальных выборах в Москве

Комиссией выявлены попытки медиаподдержки конкретных кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления Москвы со стороны голландских, немецких, польских, французских и чешских неправительственных организаций, — рассказал Пискарев.

Повлиять на результаты российских выборов пытались Фонд «Процесс диалога» (Нидерланды), «Образование для демократии» (Польша), «Ассоциация по международным вопросам» (Чехия), «Гражданский форум Россия-ЕС» (Германия).

Депутат отметил, что главными целями вмешательства в выборы являются дискредитация России за рубежом, внесение раскола в русскоязычную диаспору и вмешательство в предстоящие в 2024 году президентские выборы.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные результаты фракции на выборах. Результаты, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении «Единой России» во всех регионах.