США до сих пор не оформили визы российской делегации на мероприятия в ООН

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Сергей Лавров

США до сих пор не выдали разрешение на прибытие в Нью-Йорк спецборта главы МИД Сергея Лаврова, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, также не оформлены визы для делегации, которая должна принять участие в апрельских мероприятиях ООН.

Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений, — заявил Антонов.

Он призвал Вашингтон как можно быстрее оформить необходимые для делегации и журналистов документы, так как их невыдача - нарушение обязательств США как страны размещения штаб-квартиры ООН.

Антонов добавил, что вокруг спецборта Лаврова складывается "непонятная ситуация". Мероприятие должно состояться через считанные дни, однако никакой определенности до сих пор нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле негативно оценили отказ выдать визу Лаврову. Он добавил, что американская сторона должна выполнять свои обязательства как страна, где располагается штаб-квартира организации.