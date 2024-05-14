СРЗП отказалась поддержать четырех кандидатов на посты министров Миронов: СРЗП не поддержит четырех кандидатов в министры, включая Силуанова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Справедливая Россия — За правду» не поддержит четырех кандидатов на посты министров в новом правительстве, заявил лидер фракции Сергей Миронов в ходе пресс-подхода. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет об Антоне Силуанове, Максиме Решетникове, Антоне Котякове и Александре Козлове, претендующих на посты глав Минфина, Минэкономразвития, Минтруда и Минэкологии соответственно.

Мы категорически несогласны и будем голосовать против четырех министров… Первый — это кандидат на пост министра финансов господин Силуанов… Второй — это кандидат на пост министра экономического развития господин Решетников… Третий министр <...> — это министр социальной защиты и труда господин Котяков… Четвертый кандидат в министры — это министр экологии и природных ресурсов господин Козлов, — сказал он

Миронов ранее заявил, что партия «Справедливая Россия — За правду» не поддержит кандидатуру и. о. вице-премьера Татьяны Голиковой в новый состав кабинета министров. По его словам, решение вопросов, связанных с бедностью и неравенством, требует других подходов, которые должны приниматься на уровне отдельных министерств.

До этого лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» объявил, что партия не поддержит 11 из 26 предложенных кандидатур в новый кабинет министров. Он подчеркнул, что для этого есть веские основания.