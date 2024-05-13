В СРЗП рассказали, почему против кандидатуры Голиковой в новый кабмин Сергей Миронов: СРЗП не поддержит кандидатуру Голиковой в новый кабмин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Партия «Справедливая Россия — За правду» не поддержит кандидатуру и.о. вице-премьера Татьяны Голиковой в новый состав кабинета министров, несмотря на ее опыт, заявил NEWS.ru лидер фракции Сергей Миронов. По его словам, решение вопросов, связанных с бедностью и неравенством, требует других подходов, которые должны приниматься на уровне отдельных министерств.

У нас есть вопрос к Голиковой, наша фракция воздержится при голосовании по ее кандидатуре по одной простой причине. Да, это опытный человек, но те прорывные решения, которые должны произойти в решении проблемы бедности и, прежде всего, неравенства, требуют иных подходов с нашей точки зрения, — сказал Миронов.

Председатель фракции назвал хорошим сигналом, что межнациональные вопросы теперь будут относиться к ведению вице-премьера. Однако в партии уверены, что данными вопросами следует заниматься отдельно, «а не через запятую» после социальной сферы и медицины. По мнению Миронова, такой же подход надо применить в работе с демографией.

Ранее Сергей Миронов объявил, что партия «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 предложенных кандидатур в новый кабинет министров. Он подчеркнул, что для этого есть веские основания.