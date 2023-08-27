Срок следствия по делу Треповой о взрыве в Петербурге продлили до декабря Суд продлил срок следствия по делу Треповой о взрыве в Петербурге до 2 декабря

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Дарья Трепова

Срок следствия по делу Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга, продлен до 2 декабря, следует из постановления Басманного суда Москвы, на которое ссылается ТАСС. 4 апреля суд арестовал обвиняемую. В ходе заседания защита просила избрать меру пресечения, отличную от содержания в СИЗО.

21 августа 2023 года срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до восьми месяцев, то есть до 02 декабря 2023 года, — сказано в документе.

В постановлении отмечается, что предыдущий срок следствия истекал 2 сентября 2023 года, но завершить расследование к указанной дате не представляется возможным, потому что с материалами дела необходимо закончить ознакомление обвиняемых и их защитников, а также рассмотреть возможные ходатайства сторон процесса.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в кафе «Стрит-бар» в Петербурге. По версии следствия, Трепова, представившаяся Анастасией, подарила журналистку статуэтку. Внутри нее находилось взрывное устройство. В результате происшествия погиб сам военкор, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Треповой предъявили обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном ношении взрывного устройства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в ходе расследования убийства Татарского было проведено около 200 различных экспертиз, потерпевшими признаны 85 человек. Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе в статуэтке, однако следственным путем удалось установить, что она была об этом осведомлена.