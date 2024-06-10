ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую область МО России: средства ПВО сбили четыре беспилотника над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на объекты в Брянской области в ночь на понедельник, 10 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Противник задействовал четыре беспилотника самолетного типа. Все вражеские дроны были перехвачены и сбиты средствами противовоздушной обороны России.

В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал об ударе украинских беспилотников по буксиру «Инженер Смирнов» и барже «Секция-179» в Таганрогском заливе. Согласно его сведениям, один из кораблей был поврежден, двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке украинского беспилотника на Брянский район. БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны, никто из мирных жителей не пострадал.