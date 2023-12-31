Средства ПВО защитили спящих россиян от ночной атаки ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что беспилотник был нейтрализован в ночь на 31 декабря.

Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что восемь прилетов со стороны Украины было зафиксировано в поселке Теткино. По его словам, среди населения пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. В некоторых домах нет света.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. В результате погибли 22 человека, более 100 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее правительство Камчатского края приобрело и направило в зону СВО пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы. Там пояснили, что оборудование очень востребовано в условиях ведения боевых действий, поскольку позволяет нейтрализовать беспилотные летальные аппараты.