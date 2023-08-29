Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что БПЛА был самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — заявили в ведомстве.

28 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении системами ПВО украинских беспилотников в республике. Он уточнил, что дроны были сбиты на севере и западе полуострова. Глава региона призвал крымчан доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.

Минобороны России 28 августа сообщило, что у побережья Крыма системы ПВО сбили украинскую крылатую ракету. В ведомстве уточнили, что ее уничтожили в районе 11:30.

Представители Минобороны России ранее заявили об уничтожении беспилотника Вооруженных сил Украины в Люберецком районе Московской области. По данным ведомства, благодаря российским системам ПВО была пресечена попытка террористической атаки со стороны Киева с использованием БПЛА самолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об уничтожении дрона, подчеркнув, что в результате его падения никто не пострадал.