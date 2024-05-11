Средства ПВО сбили более 20 реактивных снарядов и 16 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую, Курскую и Волгоградскую области РСЗО «Вампир» и БПЛА

Украинские вооруженные силы открыли огонь по Белгородской, Курской и Волгоградской областями в ночь на 11 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Противник использовал реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Средства ПВО сбили 21 снаряд и девять БПЛА над Белгородской и еще семь БПЛА над Курской и Волгоградской областями.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей, — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил последствия обстрела со стороны украинской армии. По его словам, на территории региона повреждена линия электроснабжения. Без света остались жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено.

Также ранее пресс-служба Минздрава Луганской Народной Республики сообщила о гибели трех сотрудников нефтебазы в Ровеньках после удара украинских войск. Кроме того, семь человек получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии. Минобороны России не комментировало эту информацию.